Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20

Глава МИД РФ возглавляет российскую делегацию на G20 по поручению президента Владимира Путина

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в саммите Группы двадцати (G20). Самолет российского министра приземлился в международном аэропорту им. Индиры Ганди, передает корреспондент ТАСС.

Глава МИД РФ прилетел в Нью-Дели из Дакки.

Лавров возглавляет российскую делегацию на G20 по поручению президента России Владимира Путина. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, планируется выступление министра в ходе двух пленарных заседаний предстоящей встречи.

Захарова подчеркивала, что Москва нацелена всячески способствовать успеху делийского саммита и результативности индийского председательства в G20 в целом. Дипломат отмечала, что российская сторона надеется на "такой же ответный подход всех остальных членов "двадцатки", особенно из западного периметра", и будет совместно с широким кругом дружественных стран - партнеров Группы двадцати, с опорой на страны БРИКС "активно противодействовать любым пагубным процессам на этот счет".