В Москве опечатали урну для голосования, куда женщина опустила два листа бумаги

Установлен запасной ящик для голосования

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники избирательной комиссии опечатали на одном из участков в Москве урну для голосования, куда женщина, помимо бюллетеня, опустила два листа бумаги. Об этом сообщил журналистам председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев.

"Участок №2743 в Западном округе столицы. У нас группа видеонаблюдения выявила такую ситуацию: пришла девушка на избирательный участок, довольно много времени в кабинке провела, заполняя бюллетень, сделала, наверное, шесть-семь селфи. <…> Но дальше она что-то положила в ящик для голосования. Что это было, сейчас пробуем выяснить: это был второй бюллетень или просто лист бумаги из сумочки", - сказал он.

Глава штаба добавил, что ящик, в который были опущены данные листы, опечатали и отставили в сторону. Для избирателей установлен запасной ящик для голосования.

О выборах

Очное и дистанционное голосование пройдет в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на почти 2,1 тыс. участков либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно будет с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.