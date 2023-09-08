Глава МЧС заявил, что Запад своей агрессией способствует росту международной напряженности

Александр Куренков отметил, что в различных частях света разжигаются социальные, религиозные и этнические противостояния, возникают экономические кризисы, вспыхивают вооруженные конфликты

ДУРБАН /ЮАР/. 8 сентября. /ТАСС/. Страны Запада, стремясь сохранить гегемонию, своими агрессивным действиями способствуют росту международной напряженности. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, выступая на заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Страны коллективного Запада, стремясь сохранить гегемонию над остальным миром, своими агрессивными действиями только способствуют росту международной напряженности", - сказал он.

Куренков отметил, что в результате такой деятельности в различных частях света разжигаются социальные, религиозные и этнические противостояния, возникают экономические кризисы, вспыхивают вооруженные конфликты. "Российская Федерации также сталкивается со всеми этими вызовами и угрозами", - отметил он.

В связи с этим глава российского МЧС подчеркнул, что в современном мире, чтобы эффективно противостоять всем вызовам и угрозам, необходимо координировать усилия на межгосударственном уровне.

"Наша страна готова делиться своим опытом, технологиями и компетенциями в области подготовки населения и защиты от природных бедствий и катастроф", - добавил он, обратив внимание на то, что Россия всегда открыта для конструктивного сотрудничества.