Губернатор Воронежской области проголосовал на выборах в формате ДЭГ

Всего заявки на участие в дистанционном электронном голосовании подали 72,7 тыс. жителей региона

ВОРОНЕЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев на выборах главы региона сделал свой выбор с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Такой формат в регионе применяется впервые.

"Принял участие в голосовании на выборах губернатора через дистанционное электронное голосование", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

Выборы губернатора Воронежской области проходят в регионе с 8 по 10 сентября, на них впервые применяется формат ДЭГ. По данным избиркома Воронежской области, на портале госуслуг заявки на участие в голосовании в формате ДЭГ подали 72,7 тыс. человек.

В выборах участвуют пять кандидатов, в том числе выдвинутый от "Единой России" действующий глава региона Александр Гусев, первый секретарь воронежского областного комитета КПРФ Андрей Рогатнев, руководитель фракции ЛДПР в Воронежской областной думе Павел Большов, член бюро совета воронежского областного отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Ярослав Тарасов, председатель воронежского областного отделения партии "Родина" Игорь Борисов.

В регионе насчитывается 1 807 556 избирателей и 1 714 избирательных участков.

В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе. Тогда врио главы региона стал мэр Воронежа Гусев. Позже он был выдвинут на выборы главы региона партией "Единая Россия," на которых победил 9 сентября 2018 года. При явке 44,83% Гусев набрал по итогам голосования 602 638 голосов избирателей, что составляет 72,52%.