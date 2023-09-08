Явка на выборах губернатора Магаданской области в первый день превысила 13%

Голосование продлится до 10 сентября

ТАСС, 8 сентября. Участие в голосовании на выборах губернатора Магаданской области 8 сентября на 20:00 (12:00 мск) приняли более 13% избирателей. Голосование идет достаточно активно, сообщили ТАСС в региональной избирательной комиссии.

"На конец первого из трех дней голосования в выборах приняли участие 12 589 колымчан, или более 13% избирателей", - рассказали в избиркоме. Сравнить явку первого дня голосования с показателями предыдущих губернаторских выборов, которые проходили в регионе в 2018 году, не представляется возможным, так как тогда выборы проходили за один день. Итоговая явка составила 39,5%.

По информации правительства Магаданской области, в регионе постарались создать атмосферу праздника на избирательных участках. Для жителей организовали мастер-классы и выставки, ярмарки и соревнования. Проводятся благотворительные акции и обучение плетению маскировочных сетей. Молодым людям, которые впервые принимают участие в выборах, дарят смарт-часы.

Ранее сообщалось, что избирательные участки на Колыме начали работу утром в 08:00 (00:00 мск), голосование продлится 8, 9 и 10 сентября. Действующий глава региона Сергей Носов воспользовался своим правом голоса в 08:35 (00:35 мск) на территории избирательного участка №25 в детском саду "Сказка" в Магадане. Общая численность избирателей в регионе составила 96 571. Досрочно проголосовали почти 2 тыс. человек - жители труднодоступных населенных пунктов, работники маяков, метеостанций и золотодобывающих предприятий, а также оленеводы.

Губернатор Магаданской области избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В выборах в 2023 году принимают участие четыре кандидата: директор спортивной школы по боксу, депутат Магаданской областной думы, секретарь обкома КПРФ по молодежной политике Сергей Гончаренко (КПРФ), депутат областной думы, помощник депутата Госдумы, координатор магаданского регионального отделения ЛДПР Роман Исаев (ЛДПР), действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия"), главный специалист магаданского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии ("МагаданНИРО"), член совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Олег Прикоки (СРЗП).

О действующем губернаторе

Сергей Носов родился 17 февраля 1961 года в городе Магнитогорске Челябинской области в семье потомственного металлурга. Доктор технических наук. С 1983 года работал в металлургической отрасли, затем начал совмещать свою деятельность с политикой.

28 мая 2018 года президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Магаданской области Сергея Носова, на тот момент мэра Нижнего Тагила, в связи с отставкой прежнего главы области Владимира Печеного. В сентябре того же года Носов одержал победу на выборах губернатора Колымы с результатом более 80% голосов (более 31,5 тыс. голосов).