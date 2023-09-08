8 сентября, 10:40,
обновлено 8 сентября, 10:57
Единый день голосования

Памфилова сообщила о 5 024 DDoS-атаках на систему ДЭГ на 12:00 мск

По словам главы ЦИК, наиболее часто фиксируют запросы не из России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 5 тысяч DDoS-атак совершены на ресурсы ДЭГ 8 сентября с 8:00 до 12:00 мск. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

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"8 сентября с 8:00 до 12:00 мск было заблокировано 5 024 DDoS-атаки на ресурсы ДЭГ. 151 атака - на один из ресурсов, 4 583 атаки - на другой ресурс, 290 атак - на edg.gov.ru. В принципе наблюдается низкий уровень атак на периметр ДЭГ. Наиболее часто фиксируемые - запросы не из России", - подчеркнула глава ЦИК РФ.

Она добавила, что такое количество атак помогает ЦИК не усыплять бдительность. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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