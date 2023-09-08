В форуме в Пятигорске примут участие делегации из стран Азии и Ближнего Востока

Сред основных тем мероприятия - ресурсы развития международного сотрудничества и инструментарий реализации "мягкой силы"

ПЯТИГОРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Международный форум "Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России" примет в октябре в Пятигорске официальные делегации стран Азии, Средиземноморского региона, Ближнего Востока. Об этом сообщил ТАСС директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

"В Пятигорске 13 и 14 октября пройдет международный форум "Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России". Он соберет на одной площадке официальные делегации стран Азии, Средиземноморского региона, Ближнего Востока. Также в нем примут участие представители органов власти всех уровней, институтов развития, образовательных и научных организаций, деятели культуры и спорта, российские эксперты и ученые", - сказал Тлисов.

По его словам, темы форума затронут основные вопросы, имеющие приоритетное значение для России и Северного Кавказа. "Сред основных тем - ресурсы развития международного сотрудничества, инструментарий реализации "мягкой силы" на международной арене: конкурентоспособное образование и современная наука, индустрия гостеприимства, культурное взаимодействие в меняющемся мире, спортивная дипломатия", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 2023 году форум проходит при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и совмещает два формата: традиционную офлайн-площадку с экспертными дискуссиями по актуальным вопросам выстраивания стратегического взаимодействия с зарубежными странами, а также онлайн-формат с интерактивными возможностями для желающих участвовать дистанционно.

"Северный Кавказ, как геостратегический регион России, обладает значительными ресурсами развития международного сотрудничества и реализации "мягкой силы" на международной арене. Однако в настоящее время использование культурного, научно-образовательного и туристского потенциала региона в качестве инструментария имиджевой стратегии сведено к минимуму. Имидж Северного Кавказа за рубежом нуждается в серьезной корректировке. Именно этой проблематике посвящена повестка дня Форума-2023", - сообщил Тлисов.