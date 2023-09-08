В Новой Каховке проголосовала на выборах столетняя участница Великой Отечественной войны

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич рассказал, что она была зенитчицей и участвовала в защите Москвы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Жительница Херсонской области, принимавшая участие в защите Москвы в годы Великой Отечественной войны, проголосовала на выборах в Новой Каховке в возрасте 100 лет, сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в ходе брифинга в ЦИК РФ.

"В Новой Каховке проголосовала бабушка-зенитчица, ей 100 лет! Она участвовала в защите Москвы, и она ждала этого момента столько лет, чтобы проголосовать на выборах в родной стране, в Российской Федерации", - сказал Малькевич.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.