Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Замглавы Совета безопасности РФ в 2022 году также проголосовал онлайн на муниципальных выборах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности (СБ) РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Москве онлайн. Видео об этом он опубликовал в своих соцсетях.

Как видно на кадрах, Медведев проголосовал с помощью планшета в своем рабочем кабинете. "Удобно, на самом деле", - оценил замглавы Совбеза эту процедуру.

Медведев уже не в первый раз дистанционно участвует в едином дне голосования. В 2022 году он проголосовал онлайн на муниципальных выборах, а в 2021 году воспользовался электронным способом волеизъявления на выборах депутатов Госдумы.

Единый день голосования в РФ 2023 году проходит три дня: 8, 9 и 10 сентября. В столице жители выбирают мэра, а также депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.