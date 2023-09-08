Лавров: у РФ есть данные о попытке взрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток"

Глава МИД России обратил внимание на то, что в этой связи "никто никакого расследования нормально не проводит"

ДАККА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия располагает информацией, указывающей на попытки взорвать газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве РФ в республике.

"Сейчас, когда все требуют, чтобы мы разрешили им опять экспортировать зерно, мы им не запрещаем, просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты и которые <...> использовались для запуска этих аппаратов надводных и подводных для атаки не только наших судов военных, но и гражданских, - сказал министр. - Причем атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода "Турецкий поток" и газопровода "Голубой поток". <...> Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали "Северные потоки".

Глава МИД России обратил внимание на то, что в этой связи "никто никакого расследования нормально не проводит". "Они только сообщают, что национальные органы занимаются этим вопросом. Информации нет никакой", - подчеркнул Лавров.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о том, что газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", по которым Россия поставляет газ в Турцию, постоянно подвергаются атакам, в том числе беспилотниками, "которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов".