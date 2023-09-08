Лидер "Новых людей" Нечаев проголосовал на выборах мэра Москвы

Политик призвал жителей города принять участие в голосовании

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев проголосовал на выборах мэра Москвы на избирательном участке в поселке Шишкин лес, расположенном в Троицком административном округе.

"Я всех призываю в эти три дня прийти и проголосовать, потому что очень важно, чтобы голос каждого человека был услышан, каких бы взглядов он ни придерживался. Мы творцы нашей жизни, творцы того, какая Россия будет не только сегодня, но и завтра", - сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия-24".

Очное и дистанционное голосование будет идти в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.