8 сентября, 11:37
Единый день голосования

Лидер "Новых людей" Нечаев проголосовал на выборах мэра Москвы

Политик призвал жителей города принять участие в голосовании

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев проголосовал на выборах мэра Москвы на избирательном участке в поселке Шишкин лес, расположенном в Троицком административном округе.

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"Я всех призываю в эти три дня прийти и проголосовать, потому что очень важно, чтобы голос каждого человека был услышан, каких бы взглядов он ни придерживался. Мы творцы нашей жизни, творцы того, какая Россия будет не только сегодня, но и завтра", - сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия-24".

Очное и дистанционное голосование будет идти в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияНечаев, Алексей ГеннадьевичМосква
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