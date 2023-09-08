Более 1,3 тыс. сотрудников МЧС обеспечивают пожарную безопасность на выборах в ЛНР

Они переведены в режим повышенной готовности

ЛУГАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. сотрудников МЧС России по Луганской Народной Республике (ЛНР) привлечены для обеспечения пожарной безопасности на избирательных участках региона на выборах депутатов разного уровня. Об этом сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью МЧС России по республике Олег Буряк.

"На всех избирательных участках были заблаговременно проведены проверки противопожарной безопасности. Внимание акцентировалось на исправности первичных средств пожаротушения, исправности электросети, соответствия эвакуационных выходов, требований пожарной безопасности, наличия состояния автоматических установок пожарной сигнализации, а также были проведены инструктажи и отработаны практические действия с администрациями объектов, членами избирательных комиссий. <…> Для обеспечения пожарной безопасности на избирательных участках привлечен 1 371 сотрудник ведомства", - сказал он на брифинге в информационном центре избиркома ЛНР.

Буряк отметил, что сотрудники ведомства переведены в режим повышенной готовности и перешли на усиленный режим несения службы.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые принимают участие в едином дне голосования. В Луганской Народной Республике изберут депутатов законодательного собрания, а также муниципальных депутатов.

На места в парламенте ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", КПРФ. Всего региональными отделениями были выдвинуты 338 кандидатов в депутаты парламента. Позднее 14 кандидатов сняли свои кандидатуры.