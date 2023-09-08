Гурцкая проголосовала на выборах мэра Москвы с помощью голосового помощника

Столичную систему онлайн-голосования адаптировали для использования различных технологий, которые помогают при работе с компьютером пользователям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Певица Диана Гурцкая воспользовалась голосовым помощником, чтобы принять участие в выборах московского мэра через систему дистанционного электронного голосования, передает корреспондент ТАСС из Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.

"Я смогла самостоятельно проголосовать <...> с помощью голосового помощника. <...> Это очень важно, <...> на сегодняшний день есть возможность незрячим все манипуляции [со смартфонами, компьютерами] совершать самостоятельно", - сказала Гурцкая журналистам.

Ранее столичную систему онлайн-голосования адаптировали для использования различных технологий, которые помогают при работе с компьютером пользователям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Речь идет о скринридерах - специальных программах, которые прочитывают элементы интерфейса с помощью синтезатора речи. Так, во время онлайн-голосования избиратели с ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться привычными им программами и прослушать информацию, демонстрируемую на экране.

Выборы в Москве проходят 8, 9 и 10 сентября, жители столицы выбирают мэра города и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Москвичам предлагается проголосовать различными способами: онлайн, на избирательных участках или на дому. Проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно по прямой ссылке elec.mos.ru с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, на избирательных участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Среди избирателей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.