МИД РФ решительно осуждает теракты в Мали, они могут привести к обострению в регионе

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, российская сторона "потрясена новыми преступлениями, совершенными исламистскими экстремистами против мирного населения Мали"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Москва решительно осуждает активность террористов в Мали, она может повлечь за собой обострение во всем Сахаро-Сахельском регионе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с террористическими атаками в Мали.

Дипломат отметила, что российская сторона "потрясена новыми преступлениями, совершенными исламистскими экстремистами против мирного населения Мали". "Такие преступные вылазки могут повлечь за собой обострение ситуации не только в этой стране, но и во всем Сахаро-Сахельском регионе, который переживает непростой период в своем историческом развитии, - указала Захарова. - Решительно осуждаем кровавую активность террористов".

В МИД РФ указали, что, в соответствии с поступающей информацией, 7 сентября в результате террористических нападений в Мали погибли 49 мирных жителей и 15 военнослужащих. Указывается, что одно из нападений было совершено на пассажирское судно, следовавшее по реке Нигер, оперативная реакция малийских военных позволила предотвратить большее число жертв.

В дипведомстве РФ подчеркнули, что "теракты стали попыткой деструктивных сил нанести очередной удар по усилиям переходного правительства Мали наладить мирную жизнь и обеспечить национальную безопасность". "Выражаем искренние соболезнования руководству и народу Мали. Подтверждая нашу последовательную поддержку курсу Бамако на укрепление безопасности и стабильности в дружественной Республике Мали, продолжим оказывать ей необходимую помощь и содействие", - заключили в МИД России.