МИД РФ призвал правозащитников поддержать обращение блокадников Ленинграда к ФРГ

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что позиция Германии "шокирует на фоне выплачиваемых ею уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха", а также иностранным коллаборационистам гитлеровского режима, непосредственно причастным к блокаде Ленинграда

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. МИД России считает необходимым, чтобы российские и международные правозащитники поддержали обращение блокадников Ленинграда к правительству Германии с целью получения компенсационных выплат. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Сегодня обнародовано открытое обращение участников обороны и жителей блокадного Ленинграда в адрес правительства ФРГ с призывом к германским властям восстановить историческую и человеческую справедливость путем осуществления гуманитарных компенсационных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности и страны проживания, - говорится в комментарии. - Призываем российские и международные правозащитные организации поддержать обращение блокадников в адрес правительства ФРГ".

Захарова отметила, что в МИД РФ полностью поддерживают это обращение и считают абсолютно "неприемлемыми, нелогичными и негуманными подходы германских властей к этому вопросу, дискриминирующие блокадников по этническому признаку". "До сих пор Германия под надуманными предлогами выплачивает их лишь блокадникам-евреям, которые, безусловно, имеют на них полное моральное право. Берлин упорно на протяжении многих лет отказывается распространить выплаты на остальных ленинградцев, выживших в блокаде", - напомнила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что позиция Германии "шокирует на фоне выплачиваемых ею уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, проходившим службу в подразделениях СС и других признанных преступными военизированных структур, а также иностранным коллаборационистам гитлеровского режима, непосредственно причастным к блокаде Ленинграда".