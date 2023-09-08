Лавров считает, что Западу и Востоку Украины трудно ужиться в составе общего государства

По словам главы МИД РФ, территории, на которых в настоящее время создаются угрозы прямо на российских границах, "были частью и Советского Союза, и Российской империи, и оказались в составе Украины только потому, что это было одно государство"

ДАККА, 8 сентября. /ТАСС/. Нынешний кризис на Украине обусловлен в том числе историческими противоречиями между ее западными и восточными районами, которые не удалось сгладить руководителям бывшего СССР путем их объединения в одну союзную республику. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве РФ.

По словам главы внешнеполитического ведомства, территории, на которых сейчас создаются угрозы прямо на российских границах, "были частью и Советского Союза, и Российской империи, и оказались в составе Украины только потому, что это было одно государство".

"Как известно, Ленин передал Донбасс в состав Украины, "поженив" его с Западной Украиной, и получилось такое очень странное "животное", - напомнил министр. - Экспериментировали наши руководители в Советском Союзе, думая, что, соединив русские регионы с западными, где преобладали националисты, может получиться какая-то смесь, которая не будет столь радикальной, как бандеровцы, которые до, во время и после войны совершали огромное количество преступлений против мирных жителей - поляков, евреев, русских, да и украинцев тоже".

"Донбасс никогда не будет праздновать дни рождения Бандеры, Шухевича и прочих нацистских преступников. Эти дни рождения празднуют в Киеве, во Львове и других частях Западной Украины, где никогда уже не будут праздновать 9 Мая как День Победы, а для Донбасса и Крыма это святой день", - привел Лавров пример различий в мировоззрении жителей Донбасса и Запада Украины.