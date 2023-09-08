Матвиенко поприветствовала участников первого международного форума "РОСТКИ"

Председатель Совета Федерации назвала отношения России и КНР образцом эффективности и устремленности в будущее

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Российско-китайские отношения стратегического взаимодействия в условиях непростой геополитической обстановки стали образцом ответственности и эффективности. Об этом говорится в приветствии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко участникам первого международного форума "РОСТКИ: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который проходит в эти дни в Казани.

"Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентного уровня. И в условиях турбулентной геополитической обстановки в мире стали образцом эффективности, ответственности и устремленности в будущее", - говорится в приветствии, представленном вице-спикером СФ Константином Косачевым на пленарном заседании форума.

По словам Матвиенко, важной составляющей двусторонних отношений являются межрегиональные связи, "получившие за последние годы значительное развитие". Она отметила, что многие субъекты РФ заключают соглашения о сотрудничестве с провинциями КНР. "Положительная динамика отмечается в торговой, промышленной, сельскохозяйственной, научной и гуманитарной сферах. Со своей стороны Совет Федерации как палата регионов будет и в дальнейшем оказывать максимальное содействие упрочению кооперации между российскими и китайскими партнерами", - подчеркнула Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента выразила уверенность в том, что форум станет авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов практического взаимодействия двух стран, будет способствовать созданию совместных производств, реализации новых инвестиционных проектов, увеличению деловых, культурных и спортивных контактов, а "его первые ростки уже в самое ближайшее время принесут значимые плоды".