Лавров сообщил о попытках США сорвать поставку оборудования для строительства АЭС "Руппур"

По словам главы МИД РФ, США внесли российские суда в санкционный список

ДАККА, 8 сентября. /ТАСС/. Вашингтон пытался сорвать поставку оборудования для строительства АЭС "Руппур", внеся российские суда в санкционный список. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов в посольстве России в республике.

"Сегодня упоминался [проект] "Руппур" в рамках нашего сотрудничества. [Работу] его делегации пытались сорвать, потому что запретили использовать для поставки оборудования 69 российских кораблей, которые они (США - прим. ТАСС) включили в свои санкционные списки. Вот весь колониализм в современном исполнении", - сказал Лавров.

"Мы с бангладешскими друзьями нашли другие суда, и они сейчас с соблюдением графика доставляют оборудование", - добавил министр. Он отметил, что церемония завоза первой партии ядерного топлива намечена на октябрь. "Там все идет по плану", - указал глава МИД РФ.

В январе 2023 года МИД Бангладеш передал в компетентные ведомства страны список из 69 российских судов, которым запрещен заход в национальные морские порты в соответствии с односторонними санкциями США. При этом внешнеполитическое ведомство уведомило российскую сторону, что грузы могут доставляться любыми судами, не входящими в этот список. Посольство России в Бангладеш подтвердило, что западные санкции не означают прекращения импорта товаров РФ в эту страну, так как под них подпадают лишь конкретные суда.

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш - города Дакки. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Строительство станции началось в 2021 году. Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Жизненный цикл реакторов ВВЭР-1200 составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков станции.