Выборы в России и предотвращение теракта в Крыму. Главные события 8 сентября

Старт единого дня голосования в России

В России стартовал единый день голосования в более чем 80 регионах. Жителям предстоит избрать глав субъектов, депутатов заксобраний, муниципальные представительные органы и четырех депутатов Госдумы. Впервые в выборах участвуют Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени до 10 сентября.

Предотвращение теракта в Крыму

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму. Сотрудники спецслужбы задержали жителя Севастополя, который по заданию военной разведки Украины собирал сведения об объектах и подразделениях Минобороны. В обнаруженном тайнике нашли самодельное взрывное устройство.

Передача активов Volvo

Активы автоконцерна Volvo переданы российскому инвестору. Минпромторг вместе с новым собственником привлек отечественного партнера для развития и перезапуска производства в Калуге. В соответствии с приказом ведомства продукция, произведенная на калужском заводе, признана отечественной.

Расширение санкций ЕС в отношении России

Евросоюз расширил санкционный список в отношении России, добавив в него шесть граждан страны из-за якобы нарушений прав человека в Крыму. Одной из причин этого решения назвали специальную военную операцию на Украине. В перечень попали судьи и сотрудники ФСБ. Им запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы в случае обнаружения будут заморожены.

Рекордные осадки в Китае

В Гонконге объявили черное штормовое предупреждение из-за сильнейшего ливня за 139 лет. В городе пострадали более 100 человек, как минимум один погиб. Рекордные уровни осадков также зафиксировали в Южном Китае, в городе Шэньчжэнь многие улицы затопило до второго этажа. Ожидается, что дожди обрушатся на север, северо-запад и юг страны. Во многих районах приостановлены работы на открытых площадках, также закрыты школы и дошкольные учреждения.