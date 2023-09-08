Явка избирателей на выборы в Подмосковье к 15:00 составила 14,89%

Свыше 278 тыс. избирателей проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования

ОДИНЦОВО /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на выборы в Московской области по состоянию на 15:00 составила 14,89%. Участие в голосовании приняли более 898 тыс. человек, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Илья Березкин.

"В первый день голосования, 8 сентября, на выборах губернатора Московской области по состоянию на 15:00 явка избирателей составляет 898 108 человек из наших избирателей. Или если в процентном соотношении - это 14,89%", - сказал Березкин.

Он добавил, что на избирательных участках проголосовали более 620 тыс. избирателей. Свыше 278 тыс. проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования.

Выборы в Подмосковье будут длиться в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В этом году в регионе проходят 12 избирательных кампаний - выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.