Штаб наблюдателей опроверг сообщения о сбоях терминалов электронного голосования в Москве

По словам председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадима Ковалева, за участками следят по камерам

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели, которые находятся на столичных избирательных участках, не сообщают о каких-либо трудностях при голосовании избирателей посредством терминалов электронного голосования (ТЭГ). Об этом заявил журналистам председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев.

"Сообщения о том, что невозможно проголосовать через терминалы электронного голосования, не подтверждаются. <…> На участках находятся наблюдатели, с которыми мы на связи. В центре видеонаблюдения также следят за участками по камерам, прямо перед которыми в большинстве случаев и установлены ТЭГ. Видим, что москвичи голосуют и бумажными бюллетенями, и через терминалы. Очередей как таковых нет", - сказал Ковалев.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация об очередях на участках якобы из-за "зависания" терминалов или сбоя в работе системы дистанционного электронного голосования и т. д.

Очное и дистанционное голосование пройдет в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на почти 2,1 тыс. участков либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно будет с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.