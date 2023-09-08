Замглавы МИД РФ и посол Израиля констатировали настрой на дальнейшее развитие связей

Стороны также обменялись мнениями по ближневосточной проблематике

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Израиля в Москве Александр Бен Цви выразили общий настрой на дальнейшее развитие многоплановых связей, включая регулярные межмидовские контакты. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были предметно обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. Констатирован общий настрой на дальнейшее поступательное развитие многоплановых связей, включая поддержание регулярных межмидовских контактов, - подчеркнули в дипведомстве. - В этом контексте отмечена, в частности, значимость подписания 6 сентября российско-израильского межправительственного соглашения о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства".

Стороны также обменялись мнениями по представляющей взаимный интерес ближневосточной проблематике, указали в министерстве.

Встреча состоялась по просьбе посла Израиля.