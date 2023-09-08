Грушко поблагодарил завершающего миссию в РФ посла БиГ за вклад в развитие отношений

Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко поблагодарил завершающего дипломатическую миссию в Москве посла Боснии и Герцеговины (БиГ) Желько Самарджию за вклад в развитие двусторонних отношений.

"Грушко поблагодарил Ж. Самарджию за вклад в развитие всесторонних связей России с Боснией и Герцеговиной, пожелал успехов в дальнейшей дипломатической деятельности", - указали в МИД РФ.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. "С российской стороны были изложены принципиальные оценки причин обострения международной обстановки. При обсуждении региональных тем особо отмечен безальтернативный характер строгого соблюдения Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ (1995 год), его основополагающих принципов равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями", - заключили в российском дипведомстве.