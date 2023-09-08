На участке в Пушкине опечатали ящик для голосования после сообщений о вбросе бюллетеней

Видеосъемку предполагаемого нарушения произвел неаккредитованный представитель СМИ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Стационарный ящик для голосования опечатали на избирательном участке в городском округе Пушкино в Московской области после сообщений о предполагаемом вбросе бюллетеней, голосование проводится в другой стационарный ящик. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

"Мособлизбирком провел проверку по сообщению о предполагаемом вбросе избирательных бюллетеней на УИК №2425 (Пушкино). Видеосъемку предполагаемого нарушения произвел неаккредитованный представитель СМИ. Решением УИК стационарный ящик опечатан, голосование проводится в другой стационарный ящик", - говорится в сообщении.

В комиссии добавили, что решение о признании или непризнании бюллетеней в указанном стационарном ящике для голосования недействительными может быть принято только при подведении итогов голосования.

Выборы в Подмосковье будут длиться в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В этом году в регионе проходят 12 избирательных кампаний - выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.