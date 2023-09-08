Явка по итогам первого дня губернаторских выборов в Алтайском крае составила 8,69%

В 2023 году в выборах принимают участие четыре кандидата

БАРНАУЛ, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на избирательные участки по состоянию на 20:00 (16:00 мск) первого дня голосования на выборах губернатора Алтайского края составила 8,69%. Об этом ТАСС сообщили в краевом избиркоме.

"По данным системы ГАС "Выборы" по состоянию на 20 часов местного времени, участие в голосовании на избирательных участках Алтайского края приняли 143 565 избирателей, что составляет 8,69% от внесенных в списки", - проинформировали в избиркоме.

В 2023 году в выборах главы Алтайского края принимают участие четыре кандидата: губернатор региона Виктор Томенко от партии "Единая Россия", депутаты алтайского заксобрания Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Предыдущие выборы губернатора состоялись в 2018 году, тогда в них приняли участие 37,28% избирателей.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Выборы разного уровня проходят в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе - прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - депутатов законодательных органов власти.