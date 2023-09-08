Явка на выборах губернатора Красноярского края в первый день достигла почти 15%

В регионе открылись 2 095 избирательных участков, из них 2 073 постоянных, 22 - в местах временного пребывания избирателей

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Участие в голосовании на выборах губернатора Красноярского края в пятницу на 20:00 (16:00 мск) приняли почти 15% избирателей. Об этом ТАСС сообщил председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.

"Явка по губернаторским выборам сегодня на 20:00 (16:00 мск - прим. ТАСС) - 14,75%", - сообщил Подушкин.

В Красноярском крае 8 сентября открылись 2 095 избирательных участков, из них 2 073 постоянных, 22 - в местах временного пребывания избирателей. В регионе избирают губернатора края. Также в крае проходят довыборы депутата Госдумы по Дивногорскому одномандатному округу, а жители краевого центра выбирают Горсовет. Всего в крае зарегистрированы более 2 млн избирателей, из них в Красноярске - около 754 тыс.

Выборы губернатора Красноярского края проходят с 8 по 10 сентября. Главу региона выбирают сроком на пять лет. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В выборах участвуют пять кандидатов: руководитель фракции ЛДПР в Красноярском заксобрании Александр Глисков (ЛДПР), депутат регионального парламента Ирина Иванова ("Зеленые"), врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков ("Единая Россия"), председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП) и руководитель фракции СРЗП в краевом заксобрании Максим Маркерт, а также заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Андрей Новак (КПРФ).