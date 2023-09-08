Явка на выборах в Хакасии в первый день голосования превысила 10%

В республиканскую избирательную комиссию поступила 1 жалоба, в территориальные комиссии - 11 жалоб

АБАКАН, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на 20:00 (16:00 мск) в Хакасии, где выбирают главу республики и Верховный совет региона, составила 10,29%. Об этом сообщил председатель республиканского избиркома Александр Чуманин на брифинге по итогам первого дня голосования.

"Завершился первый из трех дней голосования в Республике Хакасия. По его итогам явка избирателей по республике составила 10,29% проголосовал 40 651 избиратель. Если сравнивать с 2021 годом (выборы в Госдуму - прим. ТАСС), также трехдневное голосование, у нас тогда проголосовало 8,74%. На проходящих выборах мы явку первого дня преодолели", - сказал Чуманин. По его словам, максимальная явка зафиксирована в городе Абаза - 16,57%, минимальная - в городе Черногорске - 8,24%. В столице республики Абакане проголосовало 9,01%.

В первый день выборов в республиканскую избирательную комиссию поступила 1 жалоба, в территориальные комиссии - 11 жалоб. Как отметил Чуманин, часть жалоб связана с незаконной предвыборной агитацией, некоторые из них подтвердились, другие проверяются, в том числе с участием полиции. По его словам, было одно обращение о возможном подкупе избирателей, оно также проверяется правоохранительными органами. В Саяногорске полиция выявила факт распространения агитационных листовок несовершеннолетними.

Явка по итогам выборов в сентябре 2018 года, когда также выбирался парламент региона и проходил первый тур по избранию главы Хакасии, составила более 41%. Тогда голосование проходило в один день.

8-10 сентября в Хакасии выбирают главу региона и депутатов Верховного совета республики. В республике открыто 375 избирательных участков, в том числе два временных, зарегистрировано 394,8 тыс. избирателей. На пост главы республики претендуют действующий глава республики Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Верховного совета Михаил Молчанов (ЛДПР), директор авиазавода "Ирбис" Владимир Грудинин ("Коммунисты России").

Парламент республики состоит из 50 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, другая часть - по одномандатным округам. Избирком Хакасии зарегистрировал на выборах в парламент региона списки "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Новых людей", Российской партии пенсионеров и "Коммунистов России".