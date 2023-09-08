В МИД РФ выразили послу Армении представление на фоне недружественных действий Еревана

В Москве исходят из того, что страны остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены на благо народов двух государств, отметили в дипведомстве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян был вызван в Министерство иностранных дел России, ему сделали жесткое представление на фоне недружественных действий Еревана. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

"В МИД России был вызван посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян, которому сделано жесткое представление", - указали в российском дипведомстве.

"Кроме того, передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний председателя Национального собрания Республики Армения Алена Робертовича Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России, директора департамента информации и печати Марии Владимировны Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом", - добавили в министерстве.

В дипведомстве обратили внимание на появление "в официальных кругах и политической элите Республики Армения определенных сомнений в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и с Россией на двусторонней основе", а также в реализуемости комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку об азербайждано-армянской нормализации. "На таком фоне руководством Армении в последние дни предпринята серия недружественных шагов, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра Aнны Вачиковны Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму, проведение на армянской территории военных учений с участием США", - подчеркнули в МИД РФ.

На министерстве также указали, что Москва твердо исходит из того, что РФ и Армения остаются союзниками, все договоренности по развитию и укреплению отношений будут полностью выполнены на благо народов двух стран. "Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном", - добавили в МИД РФ.

"Российская сторона будет и впредь прилагать в этих целях все необходимые усилия", - заключили в дипведомстве.

Ситуация вокруг задержания Бадаляна и Геворкяна

МИД РФ также выразил озабоченность послу Армении Вагаршаку Арутюняну в связи с задержанием в республике 7 сентября блогера Микаэля Бадаляна и обозревателя радио "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна.

"Отдельно доведена озабоченность задержанием в Армении 7 сентября блогера М. Бадаляна и обозревателя радио "Sputnik Армения" А. Геворкяна", - говорится в сообщении МИД РФ.