Небензя заявил, что удар по Константиновке в ДНР нанесли со стороны украинских позиций

По словам постпреда России при ООН, провокация украинского режима была приурочена к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы обеспечить Киеву новый пакет военной и финансовой помощи

ООН, 8 сентября. /ТАСС/. Видеоматериалы, на которых запечатлен удар по городу Константиновке в ДНР, свидетельствуют о том, что ракета была выпущена с украинских позиций, это еще одно чудовищное преступление Киева. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на посвященном Украине заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Некоторые западные делегации и представители секретариата ООН рискнули упомянуть вчерашний удар по Константиновке в части ДНР, находящейся под контролем ВСУ. Это действительно страшная трагедия. В результате попадания ракеты по оживленному городскому рынку погибли 16 человек и 32 пострадали. Вот только мы уверены, что вы быстро забудете и замнете это происшествие, поняв, как и в случае удара по Краматорску в апреле прошлого года, какое чудовищное преступление и страшную провокацию Украины вы покрываете. Не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющихся видеоматериалов, размещенных пользователями в соцсетях и, кстати, даже самим [президентом Украины Владимиром] Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции", - сказал дипломат.

Небензя заявил, что провокация в Константиновке была осуществлена в привязке к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы обеспечить Украине новый пакет военной и финансовой помощи. "Растиражировавшие видео западные СМИ, поняв это, даже спешно начали удалять с помощью монтажа отражение ракеты на крыше припаркованного автомобиля, показывающее направление прилета, - сказал он. - Но было уже поздно, и правда вырвалась наружу. Это очередная отвратительная ложь, которой западные медиа прикрывают очередную топорную провокацию киевского режима, совершенную по уже устоявшейся традиции в привязке к визиту очередного высокопоставленного западного визитера - Энтони Блинкена".

"Не сомневаемся, что сделана она с расчетом обеспечить агонизирующему режиму очередную дозу оружия и финансовых вливаний. По той же схеме была состряпана омерзительная провокация в Буче в апреле прошлого года, наверняка будут и новые подобные геббельсовские представления киевского режима", - добавил Небензя.