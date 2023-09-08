Наблюдатели не выявили нарушений в первый день голосования в Запорожской области

Зампред Общественной палаты региона, глава штаба по общественному наблюдению за выборами Антон Бибаров-Государев отметил, что наблюдатели фиксировали высокую заинтересованность избирателей

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Общественные наблюдатели не выявили нарушений в первый день многодневного голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области и местные муниципальные органы власти. Об этом сообщил журналистам зампред Общественной палаты региона, глава штаба по общественному наблюдению за выборами Антон Бибаров-Государев.

"В течение сегодняшнего дня общественными наблюдателями никаких нарушений выявлено не было. В штаб общественного наблюдения Запорожской области обращений и заявлений о фактах нарушений не поступало", - сказал он.

По его словам, наблюдатели фиксировали высокую заинтересованность избирателей. "В ходе сопровождения членов УИК во время надомного голосования наблюдатели отмечают стремление жителей Запорожской области отдать свой голос в ходе избирательного процесса", - отметил Бибаров-Государев.

Ранее избирком области сообщил, что 8 и 9 сентября избирательные участки в регионе работать не будут, члены УИК придут к избирателям домой или на придомовые территории. 482 участка для голосования откроют только в воскресенье. По итогам голосования 8 сентября и в предыдущие дни в Запорожской области проголосовали 37,94% зарегистрированных избирателей.

Выборы в российских регионах проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.