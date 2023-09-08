Около 1,35 млн москвичей проголосовали на выборах мэра онлайн

Зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух отметил, что электронные системы работают штатно

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 1,35 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра столицы за первые 11 часов его проведения. Об этом сообщил журналистам зампредседателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Илья Массух.

"Электронные системы работают штатно. <…> Онлайн проголосовали порядка 1 млн 350 тыс. москвичей. <…> Всплесков или аномалий не видим. Электронная система будет работать еще две ночи и два дня. Голосование на участках закончится, как положено, в 20:00 мск и вновь начнется в 08:00 мск завтрашнего дня", - сказал Массух.

Он добавил, что в штабе организовано видеонаблюдение, поддерживается связь с наблюдателями на участке посредством мобильного приложения. Наблюдать за системой электронного голосования может любой желающий в течение всех 60 часов на портале observer.mos.ru. Замглавы общественного штаба не исключил, что в ночное время может быть большое количество желающих проголосовать онлайн.

"Электронное голосование позволяет проголосовать и на даче, и даже если человек в отъезде по стране. <…> Завтра начинается празднование Дня города в Москве, достаточно много развлекательных, увеселительных и познавательных мероприятий в городе организовано. Ожидаем, что достаточно много москвичей там будет. Можно проголосовать с мобильных телефонов, <…> [бумажным бюллетенем или] через терминал электронного голосования, придя на любой участок", - отметил спикер.

По его словам, смс с проверочным кодом для доступа к системе дистанционного электронного голосования после утренних DDOS-атак на их оператора и задержек приходят своевременно и оперативно. "Терминалы электронного голосования работают штатно. <…> Система работает", - заключил Массух.

Как проходит первый день голосования в России © ТАСС

О выборах

Очное и дистанционное голосование пройдет в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на почти 2,1 тыс. участков либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно будет с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.