Посольство РФ прокомментировало заявление МИД Франции об ударе по рынку в Константиновке

В российском диппредставительстве отметили, что Министерство иностранных дел Франции, транслируя позицию киевских властей, пытается возложить на РФ ответственность за преступления, совершаемые украинскими военными

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции, транслируя позицию киевских властей в свете удара по рынку в Константиновке, пытается возложить на РФ ответственность за преступления, совершаемые украинскими военными. Об этом заявили в посольстве России во Франции в ответ на комментарий внешнеполитического ведомства страны.

"МИД Франции продолжает тиражировать возмутительные фейки в отношении России, пытаясь абсолютно необоснованно возложить на нее ответственность за военные преступления, совершенные на самом деле киевским режимом. При этом на набережной Орсэ не утруждают себя проверкой фактов, ретранслируя лживые заявления Киева. Столь безответственная позиция французских властей не может не вызывать самого решительного осуждения, поскольку, как это уже с уверенностью подтвердили независимые эксперты, удар по рынку в Константиновке был нанесен с территории, подконтрольной именно ВСУ", - говорится в заявлении российского диппредставительства.

Посольство РФ предостерегло французских дипломатов от продолжения покрывательства преступлений нынешних украинских властей и транслирования их позиции без проверки фактов. В заявлении подчеркивается, что подобное потакание Киеву "предоставляет ему "карт-бланш" на повторение подобных кровавых акций в будущем".

Ранее министерство иностранных дел Франции в одном из своих заявлений с осуждением ударов ВС РФ по территории Украины упомянуло удар по рынку в населенном пункте Константиновка, в результате которого 16 человек погибли и 34 получили ранения. Во французском МИД выступили с утверждением, что Россия целенаправленно нанесла удар по рынку" и обвинили Москву в совершении военных преступлений. При этом ряд российских Telegram-каналов, а также журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, проанализировав изображения с камер наблюдения на месте событий, пришли к выводу, что удар был нанесен с подконтрольной Киеву территории.