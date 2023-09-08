Специалисты решают проблему с ДЭГ в НАО

Окружной избирком предлагает проголосовать 9 или 10 сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Специалисты решают проблему с дистанционным электронным голосованием в Ненецком автономном округе (НАО), окружной избирком предлагает проголосовать 9 или 10 сентября, сообщает официальный Telegram-канал окружного избиркома.

"От ряда избирателей Ненецкого автономного округа, подавших заявление на дистанционное голосование, поступили обращения. Сайт дистанционного голосования предлагает избирателю проголосовать только по выборам Собрания депутатов НАО или по выборам Архангельского областного собрания депутатов, - указано в сообщении. - В настоящее время специалисты Федерального центра информатизации при ЦИК России ищут способ устранения возникших сложностей. Избирком НАО просит избирателей, подавших заявления для дистанционного голосования, отложить процедуру голосования на 9 или 10 сентября".

В окружном избиркоме подтвердили ТАСС, что избиратели могут проголосовать только на выборах в одном субъекте. "Проблема до сих пор не решена. У нас сложносоставной субъект, видимо, разработчики не предусмотрели этот вариант, - сказала ТАСС собеседница агентства. - У нас единственный сложносоставной субъект, где проходит ДЭГ".

В Ненецком АО 32 194 избирателя, из них 892 зарегистрировались на ДЭГ. В регионе выбирают как депутатов окружного собрания, так и представителей в архангельское областное собрание. "Ненецкий автономный округ - первый в России сложносоставной субъект Федерации, который применяет дистанционное голосование на совмещенных выборах. Мы сделаем все возможное для того, чтобы вы смогли полностью реализовать свое активное избирательное право в предусмотренные для этого три дня голосования", - отмечается в Telegram-канале.