Небензя: референдумы в новых регионах РФ прошли в соответствии с международным правом

Подавляющее большинство проголосовавших сделали осознанный и свободный выбор в пользу России, отметил постоянный представитель РФ при ООН

ООН, 8 сентября. /ТАСС/. Референдумы в Донбассе были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, как бы ни пытались доказать обратное западные оппоненты. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"23-27 сентября 2022 года долгожданное волеизъявление состоялось, его результаты говорят сами за себя. Подавляющее большинство проголосовавших - 99% в ДНР, 98% в ЛНР, 93% в Запорожской области, 87% в Херсонской области - сделали осознанный и свободный выбор в пользу нашей страны, - сказал Небензя. - Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и провокации киевского режима, отдать свой голос решило подавляющее большинство избирателей - от 76% в Херсонской области до 97% в ДНР. Референдумы были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, как бы ни пытались доказать обратное наши западные оппоненты".

"Решения плебисцита отражают право народов на самоопределение. <...> Более сотни международных наблюдателей из Италии, Германии, Венесуэлы, Латвии, других стран, следивших за ходом голосования, также признали его итоги легитимными", - отметил дипломат.