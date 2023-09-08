Избирателям на выборах губернатора Подмосковья выдали почти 70% электронных бюллетеней

Выборы в регионе будут длиться в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 303 тыс. электронных бюллетеней выдали избирателям Подмосковья для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах губернатора Московской области по состоянию на 19:00, соответствующие данные приведены на сайте ДЭГ.

"Всего участников 445 261 (100%). Выдано бюллетеней 303 601 (68%). Принято бюллетеней 302 484 (68%)", - сообщается на сайте.

Выборы в Подмосковье будут длиться в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В этом году в регионе проходят 12 избирательных кампаний - выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.