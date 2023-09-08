Памфилова пригласила представителей Таиланда наблюдать за выборами президента России

Голосование состоится в 2024 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова пригласила членов Избирательной комиссии Таиланда принять участие в наблюдении за выборами президента РФ в марте 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

В пятницу в ЦИК РФ Памфилова встретилась с председателем Избирательной комиссии Королевства Таиланд Иттипортом Бунпраконгом.

"Стороны договорились о том, что по приглашению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Избирательная комиссия Таиланда примет участие в программе наблюдения за выборами президента РФ, запланированными на март 2024 года, а ЦИК России - в наблюдении за выборами в Сенат Королевства Таиланд, запланированными на июль 2024 года", - говорится в сообщении.

До этого приглашения принять участие в наблюдении за выборами президента РФ в 2024 году получили представители стран СНГ, а также Венесуэлы, Камбоджи, Намибии, Камеруна и Мьянмы.

Ранее Памфилова заявляла, что очередные выборы президента России будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Пока они планируются на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосовани.