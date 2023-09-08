8 сентября, 17:02
Единый день голосования

Мониторинговая группа СПЧ не выявила существенных нарушений в первый день голосования

Члены мониторинговой рабочей группы СПЧ работают в 12 регионах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мониторинговая рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), члены которой работают в 12 регионах РФ, не зафиксировала существенных нарушений в первый день голосования. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

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Единый день голосования в России. Онлайн

"Наши коллеги следят за ситуацией в Центрах общественного наблюдения, выезжают на участки, работают с представителями партий, наблюдателями, местными властями и избирателями. Каких-либо существенных нарушений за 8 сентября ими не установлено", - говорится в сообщении.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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