Мониторинговая группа СПЧ не выявила существенных нарушений в первый день голосования

Члены мониторинговой рабочей группы СПЧ работают в 12 регионах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мониторинговая рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), члены которой работают в 12 регионах РФ, не зафиксировала существенных нарушений в первый день голосования. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

"Наши коллеги следят за ситуацией в Центрах общественного наблюдения, выезжают на участки, работают с представителями партий, наблюдателями, местными властями и избирателями. Каких-либо существенных нарушений за 8 сентября ими не установлено", - говорится в сообщении.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти.