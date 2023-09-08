Небензя сообщил, что к опыту Донбасса присматриваются несколько регионов Украины

По словам постоянного представителя РФ при ООН, большинство украинцев прекрасно понимают, что "угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского"

ООН, 8 сентября. /ТАСС/. Большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Владимира Зеленского. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Очевидно, что к опыту ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья присматриваются и другие регионы Украины, в полной мере узнавшие за это время истинное лицо киевского режима. Достаточно упомянуть о докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, признавшей, что ВСУ обстреливали отдельные районы Харьковской области кассетными боеприпасами, что привело к массовой гибели мирного населения, - сказал Небензя. - Так же, как киевский режим в свое время стрелял и по Буче под Киевом, пытаясь выдать потом погибших от обстрелов мирных жителей за жертв российских оккупантов, выложив их на улицах поселка. Неслучайно, как признала администрация купянского района, к которому вплотную подошли российские войска, его жители массово отказываются эвакуироваться, предпочитая дождаться наших солдат".

По словам постпреда РФ, в целом большинство украинцев прекрасно понимают, что "угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского". "Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине "могилизацией". Дело в том, что НАТО, как известно, ведет на Украине гибридную войну с Россией до последнего украинца, и украинцы после провального контрнаступления уже начинают заканчиваться и попадать в "мясную мясорубку" не хотят", - отметил он.

"Появилась информация о том, что выдавать Киеву мужчин призывного возраста готов Евросоюз, в очередной раз наплевав тем самым на свои принципы и ценности, - сказал Небензя. - Украинские мужчины быстро про это смекнули и в соцсетях набирает обороты кампания по переезду беженцев в Россию, где уже нашли приют несколько миллионов украинцев. Комментарии, как говорится, излишни".