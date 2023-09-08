Первый день выборов в Москве прошел без нарушений

Онлайн-голосование в городе продолжится и в ночное время

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый день выборов в столице прошел без нарушений, избирательные участки завершили свою работу в пятницу и вновь откроются в 08:00 в субботу.

Дистанционное электронное голосование будет доступно избирателям еще 48 часов без перерывов, сообщил журналистам председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев.

"Почти 1,4 млн выдано электронных бюллетеней. <…> Участки в 20:00 завершили свою работу, все в штатном режиме", - сказал Ковалев.

Он отметил, что онлайн-голосование в столице продолжится и в ночное время. "Сегодня утром была задержка по онлайн-голосованию, нашли слабое место - это сервис по рассылке СМС [с кодом подтверждения]. <…> Любая, даже совершенная сеть [в новогоднюю ночь] подвисает, и только когда проходит шквал поздравлений, можно дозвониться, - здесь произошло что-то подобное. Действительно, у нас многие СМС получали довольно долго", - добавил спикер.

По его словам, "наплыв" желающих проголосовать электронно в первые часы выборов был колоссальным. "Что касается голосования на участках, проходит все штатно. Мы реагировали на какие-то отдельные ситуации, их было порядка, может быть, 15-20 случаев, когда мы звонили нашим наблюдателям в УИК (участковый избирательный участок - прим. ТАСС). Один случай, когда попросили МГИК (Московскую городскую избирательную комиссию - прим. ТАСС) один ящик для голосования опечатать, он по-прежнему находится под камерами на избирательном участке. Завершится голосование 10 сентября в 20:00, и ящик вскроют, решение по нему будет принято", - уточнил Ковалев.

Глава штаба подчеркнул, что в Москве прозрачные и конкурентные выборы. "Отдельное внимание к 13 районам, где [кроме выборов мэра] проходят муниципальные выборы. <…> Многие коллеги были на участках, отмечают спокойную обстановку", - резюмировал он.

Камеры на участках

"Традиционно на осенних выборах в штабе, которому уже 10 лет, есть сюжет, когда кто-то из назойливых насекомых закрывает нам обзор на той или иной камере. Но в этом году в Москве прохладно, поэтому такой проблемы мы лишены", - заявил Ковалев.

Он отметил, что также впервые за десятилетие в штаб не поступило ни одной жалобы об организованном голосовании военнослужащих, "которые как всегда пришли на участок строем".

"Сегодня в нашем штабе [певица и член Общественной палаты РФ] Диана Гурцкая проголосовала при помощи голосового помощника через mos.ru. Это огромный шаг вперед с точки зрения инклюзии и доступности цифровых сервисов для слабовидящих москвичей. Это большой прогресс, который останется с нами и после выборов, будет помогать людям каждый день", - заключил Ковалев.

О выборах

Очное и дистанционное голосование проходит в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на почти 2,1 тыс. участков либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня.