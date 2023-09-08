Первый розыгрыш программы "Миллион призов" состоится в Москве 9 сентября после 08:00

Всем победителям придет смс-сообщение

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый розыгрыш акции "#Выбираемвместе2023" программы "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Москве состоится 9 сентября после 08:00. Об этом сообщил ТАСС председатель Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

"Электронное голосование продолжается режиме нон-стоп до 19:49 мск 10 сентября. <…> В первом розыгрыше примут участие те, кто голосовал с 08:00 мск 8 сентября до 08:00 мск 9 сентября. Второй розыгрыш состоится для тех, кто голосовал с 08:00 9 сентября до 08:00 мск 10 сентября, третий - для голосовавших с 08:00 мск до 19:59 мск 10 сентября", - сказал Платонов.

Он уточнил, что призовые баллы могут выиграть участники ДЭГ на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Акция проводится среди тех, кто примет участие в голосовании онлайн или с использованием терминалов электронного голосования на избирательных участках.

Победителей розыгрыша определят методом случайного выбора, их количество будет опубликовано на сайте акции, где также размещена информация о партнерах, у которых выигранные баллы можно потратить. В этом году победители акции смогут получить 1, 3 или 5 тыс. призовых - один балл равен одному рублю. Всего предусмотрено 2,3 млн таких призов.

Всем победителям придет смс-сообщение. Чтобы получить призовые баллы, им необходимо будет активировать уникальный код участника до 25 сентября включительно. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании онлайн, но не окажутся в числе победителей розыгрышей, получат 1 тыс. призовых.