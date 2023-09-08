Явка на выборах мэра Москвы по итогам первых 12 часов голосования составила 20,7%

К 20:00 проголосовали 1,5 млн избирателей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 1,5 млн москвичей приняли участие в выборах мэра столицы к 20:00, около 169,1 тыс. из них проголосовали с помощью бумажных бюллетеней. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"К 20:00 мск проголосовали с помощью бумажных бюллетеней 169,1 тыс. человек, с помощью системы дистанционного электронного голосования - 1,403 млн человек", - сказал Реут.

Ранее глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что в столице 7,6 млн избирателей. Таким образом, явка спустя 12 часов после начала голосования составляет почти 20,7%.

Итоговая явка на выборах мэра в 2018 году составила почти 31%, в 2013 году - более 32%. В обоих случаях голосование длилось 12 часов, возможности проголосовать дистанционно москвичам тогда не предоставлялось.

О выборах в 2023 году

Очное и дистанционное голосование пройдет в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирают депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра.

Москвичам предлагается сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на почти 2,1 тыс. участков либо на дому. Проголосовать онлайн при наличии верифицированного аккаунта на mos.ru можно с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос дистанционно можно по прямой ссылке elec.mos.ru.

Среди избирателей, которые примут участие в голосовании электронным образом, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" стали торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.