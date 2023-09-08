На выборах в Подмосковье в первый день голосования не зафиксировали серьезных нарушений

Выборы в регионе будут длиться в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября

ОДИНЦОВО /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Первый день голосования на выборах в Московской области прошел без серьезных нарушений, об этом заявила журналистам председатель совета при губернаторе региона по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

"В целом день прошел спокойно, серьезных нарушений не зафиксировали. Поскольку мы внимательно мониторили и социальные сети, то мы откликались и на ту информацию, которая появлялась в социальных сетях. Так, появилась информация, что на одном из участков в городе Пушкино произошел вброс - это была информация в соцсети. Наши коллеги незамедлительно выехали на этот участок - выяснилось, что официальных заявлений в избирательную комиссию по этому поводу не поступало. Тем не менее участковая избирательная комиссия приняла решение в связи с этой информацией урну опечатать. Дальше голосование продлилось в штатном режиме", - сказала Юденич.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала журналистам, что более 1,8 тыс. человек, находящихся в местах принудительного содержания на территории региона, приняли участие в голосовании на проводимых сентябрьских выборах. В беседе с ТАСС она уточнила, что голосование в этих местах проведено в штатном режиме, нарушений не зафиксировано.

"Сегодня мы посетили шесть следственных изоляторов, где мы проверили, как были организованы избирательные участки. Пообщались с людьми, которые принимали участие, задавали им различные вопросы, спрашивали, как процесс организован. <...> Всего у нас проголосовали 1 861 человек, из них по спискам Московской области - 1,4 тыс.", - сообщила Фаевская.

Выборы в Подмосковье будут длиться в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В этом году в регионе проходят 12 избирательных кампаний - выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.