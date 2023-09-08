8 сентября, 17:38,
обновлено 8 сентября, 18:16
Военная операция на Украине

Путин заявил, что Запад спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие РФ

По словам президента, на Западе "целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России"

САРОВ /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что Запад целенаправленно спровоцировал конфликт на Украине, чтобы сдержать развитие РФ.

На встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра глава государства напомнил о своей предыдущей беседе в Сарове со специалистами в 2014 году. "Тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет, помешать нашему развитию, тогда мы говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет", - отметил Путин. "Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили - будет вот так, вот так - все так и произошло, спровоцировали еще этот конфликт на Украине, воспользовались этим", - констатировал президент.

"Я думаю, что это вообще целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России", - сказал глава государства.

"Тогда еще (в 2014 году) мы начали думать о том, что сделать для того, чтобы обеспечить суверенитет. Многое сделано, но многое, конечно, еще предстоит сделать", - подчеркнул Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияНижегородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация