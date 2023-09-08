Явка на выборах губернатора Ивановской области в первый день голосования составила 12,72%

Нарушений на избирательных участках не выявлено

ТАСС, 8 сентября. Явка на выборах губернатора Ивановской области, которые проходят с 8 по 10 сентября, по состоянию на 20:00 мск первого дня голосования составила 12,72%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"Явка по итогам первого дня голосования составила 12,72% от общего числа избирателей", - сказали в пресс-службе, добавив, что нарушений на избирательных участках не выявлено.

Выборы в регионе проходят с 8 по 10 сентября, на должность губернатора претендует пять кандидатов: действующий глава Станислав Воскресенский, первый секретарь Ивановского областного отделения партии "Коммунисты России" Александр Орехов, руководитель реготделения ЛДПР Дмитрий Шелякин, председатель совета реготделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Павел Попов и первый секретарь ивановского обкома КПРФ Александр Бойков. Жителям региона также предстоит выбрать 30 депутатов Ивановской областной думы VIII созыва.

Предыдущие выборы главы региона проходили в течение одного дня - 9 сентября 2018 года. На должность губернатора претендовали пять кандидатов. Победу одержал врио руководителя региона Станислав Воскресенский (баллотировался от "Единой России"), получивший 65,72% голосов избирателей. Явка составила 32,90%.