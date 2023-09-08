Явка на выборах в НАО составила 7,42% в первый день голосования

В выборах приняли участие 2 390 человек

ТАСС, 8 сентября. Явка на выборах в законодательные органы Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области в НАО составила 7,42%, сообщает избирком округа.

"В Ненецком автономном округе завершился первый день голосования на выборах Собрания депутатов НАО. Сегодня в выборах приняли участие 2 390 человек, что составляет 7,42% от общей численности включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении.

Явка на аналогичных выборах в 2018 году составила 35,96%.

В Ненецком АО 32 194 избирателя. В регионе выбирают как депутатов окружного собрания, так и представителей в архангельское областное собрание. НАО является частью сложносоставного субъекта РФ с Архангельской областью.