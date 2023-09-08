Явка на выборах губернатора Воронежской области в первый день голосования составила 21,22%

Проголосовали 385 тыс. избирателей

ТАСС, 8 сентября. Явка избирателей в Воронежской области на выборах губернатора региона, которые проходят с 8 по 10 сентября, в первый день голосования составила 21,22%, всего проголосовали 385 тыс. избирателей. Об этом сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов.

"Первый день голосования <...> прошел в целом благополучно, спокойно, каких-либо сигналов, инцидентов, которые могли бы в дальнейшем быть интерпретированы, как существенные нарушения, поставить под сомнения результаты голосования - сегодня не зафиксированы. Явка у нас в целом по всему региону - и тех, кто пришел на участки, и тех, кто проголосовал дистанционно электронно - составила 21,22%. В голосовании приняли участие 385 тыс. избирателей региона - из 1 млн 814 тыс. [избирателей]", - сказал он.

На прошлых выборах губернатора Воронежской области 9 сентября 2018 года итоговая явка составила 44,83%. Иванов добавил, что дистанционное электронное голосование проходит активно: в первый день проголосовали в таком формате 63%, или 46 тыс. человек из общего числа подавших заявки.

В 2023 году выборы главы региона впервые проходят три дня - с 8 по 10 сентября, на них впервые используется формат дистанционного электронного голосования, на портале "Госуслуги" заявки на такую форму голосования подали 72,6 тыс. человек. Иванов отметил, что технологией "Мобильный избиратель" сегодня воспользовались 77%, или почти 38 тыс. человек из порядка 50 тыс. заявителей.

В выборах губернатора Воронежской области участвуют пять кандидатов, в том числе выдвинутый от "Единой России" действующий глава региона Александр Гусев, первый секретарь воронежского областного комитета КПРФ Андрей Рогатнев, руководитель фракции ЛДПР в Воронежской областной думе Павел Большов, член бюро совета воронежского областного отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Ярослав Тарасов, председатель воронежского областного отделения партии "Родина" Игорь Борисов.

В конце декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе. Тогда врио главы региона стал мэр Воронежа Гусев. Позже он был выдвинут на выборы главы региона партией "Единая Россия", где победил 9 сентября 2018 года, набрав по итогам 602 638 голосов избирателей, или 72,52%.