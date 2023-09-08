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Единый день голосования

Явка на выборах в первый день голосования в Архангельской области составила 6,6%

В регионе проходят выборы депутатов областного собрания

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов областного собрания в Архангельской области составила 6,6% в первый день голосования.

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Об этом сообщил ТАСС председатель региональной избирательной комиссии Андрей Контиевский.

"Явка в первый день голосования составила 6,6%", - сказал Контиевский.

В Архангельской области проходят выборы депутатов областного собрания. В выборах участвуют, в том числе жители Ненецкого автономного округа. В Архангельской области и НАО зарегистрировано 896 тыс. избирателей.

В 2018 году итоговая явка на аналогичных выборах составила 29,38%. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияАрхангельская область
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