Явка на выборах главы Нижегородской области в первый день голосования составила 15,96%

Председатель облизбиркома Маргарита Красилевская отметила, что явка является довольно высокой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах губернатора Нижегородской области в первый день голосования составила 15,96%, сообщила журналистам председатель облизбиркома Маргарита Красилевская.

"Явка по итогам первого дня составила 15,96% от числа избирателей", - сказала она. Красилевская отметила, что явка является довольно высокой. За день в избирком поступило несколько обращений о якобы нарушениях, но на данный момент ни одно из них не подтвердилось.

По данным портала дистанционного электронного голосования (ДЭГ), к 21:00 мск участие в ДЭГ приняли 58% избирателей, подавших соответствующее заявление (72 207 человека). В выборах главы региона принимают участие пять кандидатов - действующий губернатор Глеб Никитин ("Единая Россия"), Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), а также Илья Померанцев ("Гражданская сила").

На выборах главы региона, прошедших в сентябре 2018 года, явка составила 40,52%. Никитин тогда получил 67,75% голосов, кандидат от КПРФ Владислав Егоров - 16,63%, кандидат от ЛДПР Александр Курдюмов - 6,50%.

Также в выборах участвовали пенсионер Александр Быков от Партии пенсионеров (3,26%) и на тот момент депутат областного заксобрания Галина Клочкова ("Справедливая Россия") - 4,35%.

8 сентября в Нижегородской области приступили к работе 2 188 избирательных участков. В регионе действует общественный штаб по наблюдению за выборами. В дни голосования в Доме народного единства работа штаба ведется в ситуационном центре и центре общественного наблюдения.