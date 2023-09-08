Явка на выборах в парламент Калмыкии превысила 14% в первый день голосования

На территории региона работают 227 участков

ЭЛИСТА, 8 сентября. /ТАСС/. Участие в голосовании на выборах парламента (Народного Хурала) Калмыкии седьмого созыва в первый день приняли свыше 29,6 тыс. избирателей, это 14,7%. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

"На 20:00 мск явка в Калмыкии составила 29 625 человек (14,77%), включено в список избирателей 200 519 человек. Жалоб на нарушения избирательного законодательства не поступало", - сказали в комиссии.

Голосование на выборах парламента в республике началось 8 сентября и продлится до 20:00 мск 10 сентября. На территории региона работают 227 участков, организацию процедуры голосования обеспечивают около 2 тыс. членов участковых избирательных комиссий. Направления на избирательные участки получили более 1,2 тыс. наблюдателей от избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов и Общественной палаты Республики Калмыкия.

Депутаты регионального парламента седьмого созыва избираются по новой системе: 17 депутатов - по одномандатным округам, 10 - по партийным спискам. Ранее все 27 депутатов избирались по партийным спискам республики. Законодательную инициативу в парламент внес глава Калмыкии Бату Хасиков. Руководитель республики возглавил список партии "Единая Россия" на выборах в Народный Хурал.

В парламенте Калмыкии шестого созыва было три фракции - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия". На места в Народный Хурал седьмого созыва претендуют представители восьми избирательных объединений: политической партии "Новые люди" и семи региональных отделений политических партий - "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Партии роста", "Российской партии свободы и справедливости", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".