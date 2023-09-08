Явка на выборах губернатора Смоленской области в первый день голосования составила 15,6%

В досрочных выборах участвуют врио главы региона Василий Анохин ("Единая Россия"), Андрей Максимов (КПРФ), Михаил Ковалев (ЛДПР), Роман Шклавец ("Коммунистическая партия "Коммунисты России")

ТАСС, 8 сентября. Явка в первый день голосования на досрочных выборах губернатора Смоленской области составила 15,6%, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"Первый день голосования подошел к своему завершению. Подводим итоги явки избирателей за 8 сентября: по досрочным выборам губернатора Смоленской области - 15,16%, по выборам депутатов Смоленской областной думы седьмого созыва - 15,16%", - говорится в сообщении.

В 2020 году, когда выборы губернатора Смоленской области также проходили в течение трех дней, явка по итогам первого дня голосования составила 9,12%.

В досрочных выборах на пост губернатора Смоленской области участвуют врио главы региона Василий Анохин ("Единая Россия"), Андрей Максимов (КПРФ), Михаил Ковалев (ЛДПР), Роман Шклавец ("Коммунистическая партия "Коммунисты России").

17 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначил врио руководителя региона Василия Анохина, возглавлявшего департамент регионального развития аппарата правительства РФ. В июне депутаты Смоленской областной думы на внеочередном заседании проголосовали за назначение досрочных выборов губернатора региона 10 сентября 2023 года.